بالصور.. إصابة 10 أشخاص في حادث مروري شرق جدة

نايف السالم(صدى):

أصيب 10 أشخاص في حادث مروري بمحافظة جدة، بينهم ثلاث إصابات احتجاز خطيرة، وخمس إصابات متوسطة وإصابتان بسيطة.

وأوضح المتحدث الإعلامي للهلال الأحمر بمحافظة جدة، عبدالله أحمد أبو زيد، أن غرفة عمليات الهلال الأحمر بمحافظة جدة تلقت، مساء اليوم، بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم كبري فلسطين مع الحرمين باتجاه الشرق.

وأضاف: ” فور تلقي البلاغ من غرفة عمليات الهلال الأحمر 997 هرعت 5 فرق إسعافية وفرقة استجابة متقدمة، بإشراف القائد الميداني فهد الطياري إلى موقع الحادث، حيث تبين وجود العديد من الاصابات تم تقديم الخدمة الإسعافية للمصابين ونقلهم إلى مستشفى شرق جدة العام ” .

وأهاب أبو زيد بجميع قائدي المركبات بتوخي الحذر، والالتزام بأنظمة المرور، والتقيد بالسرعة المحددة، متمنيًا السلامة للجميع.

