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بالفيديو.. فنانة مشهورة تتعرض لموقف محرج في حفل جوائز

بالفيديو.. فنانة مشهورة تتعرض لموقف محرج في حفل جوائز
متابعات(صدى):

تداول رواد ومستخدمي مواقع التواصل الأجتماعي مقطع فيديو يرصد تعرض الممثلة التركية سيريناي ساريكايا بطلة مسلسل ” ليلي ” ، لموقف محرج في حفل جوائز اياكلي.

وأظهر مقطع الفيديو ، لحظة سقوط كأسين من المياه على سيريناي ساريكايا أثناء جلوسها مما وضعها في موقف محرج، لكنها أدركت الوضع وراحت تضحك وكأن شيئا لم يكن.

شاهدوا ردة فعل الممثلة سيريناي ساريكايا بعدما وقع عليها كأسين من الماء في حفل جوائز اياكلي 😍😍 ما احلاها عقولة 💙#serenaysarikaya#LõLõ

Posted by ‎عالم تركيا Turkiye Dünyasi‎ on Saturday, December 2, 2017

 


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