بالفيديو.. فنانة مشهورة تتعرض لموقف محرج في حفل جوائز

متابعات(صدى):

تداول رواد ومستخدمي مواقع التواصل الأجتماعي مقطع فيديو يرصد تعرض الممثلة التركية سيريناي ساريكايا بطلة مسلسل ” ليلي ” ، لموقف محرج في حفل جوائز اياكلي.

وأظهر مقطع الفيديو ، لحظة سقوط كأسين من المياه على سيريناي ساريكايا أثناء جلوسها مما وضعها في موقف محرج، لكنها أدركت الوضع وراحت تضحك وكأن شيئا لم يكن.