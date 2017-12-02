بالفيديو.. فنانة مشهورة تتعرض لموقف محرج في حفل جوائز
تداول رواد ومستخدمي مواقع التواصل الأجتماعي مقطع فيديو يرصد تعرض الممثلة التركية سيريناي ساريكايا بطلة مسلسل ” ليلي ” ، لموقف محرج في حفل جوائز اياكلي.
وأظهر مقطع الفيديو ، لحظة سقوط كأسين من المياه على سيريناي ساريكايا أثناء جلوسها مما وضعها في موقف محرج، لكنها أدركت الوضع وراحت تضحك وكأن شيئا لم يكن.
شاهدوا ردة فعل الممثلة سيريناي ساريكايا بعدما وقع عليها كأسين من الماء في حفل جوائز اياكلي 😍😍 ما احلاها عقولة 💙#serenaysarikaya#LõLõ
Posted by عالم تركيا Turkiye Dünyasi on Saturday, December 2, 2017
آلمآسة آلزرقاء[ عدد التعليقات: 193 ] نشر منذ 14 دقيقة
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