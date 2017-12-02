واتساب يطلق ميزة جديدة يمكنها ” إسكات ” الأعضاء في المجموعات

نورة الشهري(صدى):

يطلق موقع التواصل الفوري الشهير ” واتساب ” ميزة جديدة تمكن مشرفي المجموعات من بعث الرسائل لإعضائها دون أن يكون الآخرون قادرين على ذلك وسيكونون قادرين فقط على قراءة الرسائل.

وقالت مصادر أن تلك الميزة تدعى خاصية “Mute” ولديها القدرة على إسكات المشاركين فيها عند اللزوم إن الميزة و يجري اختبارها حاليا قبل إطلاقها رسميا وستتوفر فقط لمدراء المجموعات لاستخدامها عند حدوث مشاكل أو سجالات خلال المحادثات.

و سيكون بوسع المشرفين منع أي مشترك في المجموعة من إرسال النصوص أو الصور أو الفيديوهات أو مشاركة أماكن وجودهم، إلى حين إلغاء الحظر من قبل مدير المجموعة.

وفي حال أراد أي عضو في المجموعة أن يشارك، فبوسعه الاستعانة بميزة Message Admin، وتحتاج هذه الرسائل إلى موافقة مشرف المجموعة حتى يطلع عليها بقية أعضاء المجموعة.