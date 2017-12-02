6 نصائح للتعامل مع حماتك أثناء الترتيب لحفل زفافك

متابعات(صدى):

قالت أخصائية في العلاقات الأجتماعية ، انه تواجه بعض العرائس مشكلة في التعامل مع والدة زوجها، وخاصة خلال ترتيبات حفل الزفاف، إذ عليها أن توازن بين إرضاء حماتها المستقبلية والحفاظ على خصوصيتها واستقلالها، لذا نقدم لك بعض النصائح التي تساعدك على تعزيز علاقاتك مع أمك البديلة دون ضغط أو توتر .

اهتمي بنفسك وتحسين حالتك المزاجية: إهمالك في حق ذاتك لن يساعدك على حل مشاكلك بطريقة أفضل، فالصراخ في وجه حماتك لن يجدي نفعًا، لذا عليك التحكم في طاقتك الداخلية، وتحسين حالتك المزاجية بتناول الطعام جيدا، والحصول على قدر كاف من النوم، وتخصيص وقت للتدليك وممارسة التمارين الرياضية واليوغا.

تحدثي مع شريك حياتك: زوجك المستقبلي أول شخص عليك التحدث معه بشأن مشاكلك مع حماتك، فهي أمه في نهاية المطاف، فضلاً عن أن الهدف الأساسي للزواج بتكوين حياة جديدة مشتركة يتطلب منكما معالجة أي مشكلة معًا، لذا لا تحاولي الصراخ أو الغضب في وجه والدة زوجك، بل عامليها بلطف واشرحي لها خطتك لهذه المناسبة.

اشركي حماتك معك في خططك: احرصي على كسب ودها بإشراكها معك، اطلبي منها بود دون عجرفة أداء بعض المهام التي تساعدك بها، وفي الوقت نفسه تشغلها عن التدخل في شؤونك الخاصة، مثل تأكيد حضور الضيوف أو تفقد قائمة الطعام أو تذوق كعكة الزفاف.

لا تقصري حديثك معها على حفل الزفاف: اقضِ مع حماتك وقتاً ممتعاً بعيداً عن التخطيط لترتيبات الزفاف، ادعيها على العشاء أو اذهبي معها لشراء فستان، وحولي أي توتر بينكما إلى طاقة إيجابية، واجعلي علاقتكما أكبر وأعمق.

تعلمي قول ” لا ” لكن بلطف: ضعي حدوداً للتدخل في شؤونك وتعلمي قول ” لا ” ولكن بحكمة دون الإضرار بعلاقتك بحماتك، فيمكنك أن تكوني طيبة ومهذبة والإعراب عن تقديرك لنصيحتها ورفضها أيضاً بلطف وأدب.

استعيني بمتعهد حفلات زفاف: لن يساعدك في الوصول إلى يوم زفاف ممتاز فحسب، وإنما سيشكل عازلاً مثالياً بينك وبين حماتك، خاصة وإن كانت شخصية صعبة، فوجود طرف ثالث يسهل عليك مناقشة القرارات الكبرى معها، فاتركي له هذه المهمة.