بالفيديو.. مذيعة مشهورة تكاد تفقد رأسها

متابعات(صدى):

كادت تتسبب المذيعة الأسترالية ” ناتاشا بيلينج ” في فقدان رأسها عقب انضمامها لتنفيذ خدعة باستخدام النيتروجين السائل .

وكانت أنضمت ناتاشا إلى نجم العلوم عبر موقع يوتيوب ” جايكوب ” أثناء تنفيذ خدعة سكب النتيروجين السائل في زجاجة المشروبات الغازية، حيث تسبب خلط المكونين لطيران الزجاجة في الهواء.

وظهر جايكوب في مقطع فيديو متداول ينفذ حيلته مرتين دون مشكلة، لكن عندما حاولت ناتارشا المساعدة بحمل الزجاجة بيديها، كادت أن تفقد رأسها أثناء طيران الزجاجة في الهواء.

ولحسن الحظ، تسببت الزجاجة في كسر فرع شجرة ووقع على الأرض، ودخل الجميع في نوبة ضحك بعد لحظات من المشهد.