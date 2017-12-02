مقتل 2 و إصابة 6 من الأمن إثر انفجار بمدينة أفغانية

كابول(صدى):

وقع، اليوم السبت، انفجار بالقرب من محطة تليفزيون خاصة في مدينة ” جلال آباد ” بأفغانستان، ما أسفر عن مقتل اثنين على الأقل من حراس الأمن، وأصيب 6 آخرون بجروح.

وقال المتحدث باسم حاكم الإقليم عطا الله خوجياني، إنه لم يتضح بعد الهدف من هذا الانفجار، ولم تعلن أي جهة مسئوليتها عن الانفجار، بحسب وكالات أنباء.

وفى حادث منفصل، قال المتحدث باسم قائد شرطة كابول بصير مجاهد، أن ثلاثة أشخاص على الأقل أصيبوا بجروح إثر انفجار قنبلة فى العاصمة الأفغانية (كابول).