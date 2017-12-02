بالصور.. مطار الملك خالد بألوان العلم الإماراتي

حمود العنزي(صدى):

استمرت مشاركة المملكة في احتفالات اليوم الوطني للإمارات ، من خلال تزيين مطار الملك خالد بالرياض ، حيث توشح بألوان العلم الإماراتي في كل أرجائه .

وهنأت شركة مطارات الرياض عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، الإمارات ، قائلة ” مطار الملك خالد يتوشح بألوان العلم الإماراتي في كل أرجائه احتفاءًا باليوم الوطني ال46 للإمارات وسط مشاركة كبيرة من المسافرين والعاملين بالمطار .. عزكم عزنا ” .

يذكر أن الإمارات تحتفل اليوم بعيدها الوطني الـ46 ، في ذكرى توحيد الإمارات العربية كدولة واحدة بدستور واحد ينظم شؤونها .