بالصور.. مطار الملك خالد بألوان العلم الإماراتي
استمرت مشاركة المملكة في احتفالات اليوم الوطني للإمارات ، من خلال تزيين مطار الملك خالد بالرياض ، حيث توشح بألوان العلم الإماراتي في كل أرجائه .
وهنأت شركة مطارات الرياض عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، الإمارات ، قائلة ” مطار الملك خالد يتوشح بألوان العلم الإماراتي في كل أرجائه احتفاءًا باليوم الوطني ال46 للإمارات وسط مشاركة كبيرة من المسافرين والعاملين بالمطار .. عزكم عزنا ” .
يذكر أن الإمارات تحتفل اليوم بعيدها الوطني الـ46 ، في ذكرى توحيد الإمارات العربية كدولة واحدة بدستور واحد ينظم شؤونها .
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 6292 ] نشر منذ 23 دقيقة
يادار زايد واهلها عزكم هو عزنا
كل عام وداركم باالمجد عامره
مبـروك عيـدك ياالإمارات الأبيــة💚❤
alfahd42[ عدد التعليقات: 12863 ] نشر منذ 7 دقائق
يستاهلون ربعها