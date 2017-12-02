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بالصور.. مطار الملك خالد بألوان العلم الإماراتي

بالصور.. مطار الملك خالد بألوان العلم الإماراتي
حمود العنزي(صدى):

استمرت مشاركة المملكة في احتفالات اليوم الوطني للإمارات ، من خلال تزيين مطار الملك خالد بالرياض ، حيث توشح بألوان العلم الإماراتي في كل أرجائه .

وهنأت شركة مطارات الرياض عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، الإمارات ، قائلة ” مطار الملك خالد يتوشح بألوان العلم الإماراتي في كل أرجائه احتفاءًا باليوم الوطني ال46 للإمارات وسط مشاركة كبيرة من المسافرين والعاملين بالمطار .. عزكم عزنا ” .

يذكر أن الإمارات تحتفل اليوم بعيدها الوطني الـ46 ، في ذكرى توحيد الإمارات العربية كدولة واحدة بدستور واحد ينظم شؤونها .

 

 

 


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 6292 ] نشر منذ 23 دقيقة

يادار زايد واهلها عزكم هو عزنا
كل عام وداركم باالمجد عامره
مبـروك عيـدك ياالإمارات الأبيــة💚❤

[ عدد التعليقات: 12863 ] نشر منذ 7 دقائق

يستاهلون ربعها

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