إدواردو: سعيد جدًا بالفوز في الكلاسيكو

ماجد محمد(صدى):

أعرب اللاعب البرازيلي كارلوس إدواردو لاعب نادي الهلال، اليوم السبت، عن سعادته بفوز فريقه أمس في دوري المحترفين على نظيره الأهلي.

وقال ” إدواردو ” على موقع الصور الشهير” انستجرام ” : ” سعيد جدًا بالفوز في الكلاسيكو، أشعر بالسعادة والامتنان بأن يكون لي مثل هذه العائلة إن شاء الله سأعود أكثر قوة “.

وفاز فريق الهلال أمس على الأهلي، بهدفين مقابل لاشيء؛ ليرفع رصيده إلى 23 نقطة في المركز الثاني ، ولديه ثلاث مباريات مؤجلة، فيما توقف رصيد الأهلي عند 24 نقطة في صدارة الترتيب.