بالصورة.. سيدة يمنية تواجه الحوثيين برشاش
وقف الشعب اليمني في وجه قوات الحوثي بكل ما أوتي من قوة؛ للقضاء على القوات المخربة لبلادهم، ولم يقتصر حمل السلاح ومواجهة الخراب على القوات المتخصصة والرجال فقط بل وصلت إلى حد الأطفال والنساء.
وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لفتاة تخفي نصف وجهها كالمحاربون، حامله السلاح في يدها؛ لمواجهة وطرد قوات الحوثي الموالية لإيران وتطهير بلادها، مؤكده أن سيدات اليمن لا يصعب عليهم شيء.
وكانت اشتعلت الاشتباكات بين قوات الرئيس السابق علي عبدالله صالح وقوات الحوثي، منذ فجر اليوم، مما أدى إلى انسحاب الأخيرة من أماكن سيطرتها ونزوحها من صنعاء.
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 1340 ] نشر منذ 34 دقيقة
اخت رجال ونعم فيها
اليست هذة تستحق حياة كريمة في بلدها
لعن الله اذناب المجوس
المتناسين ان صنعاء عربية وليست فارسية