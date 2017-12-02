صدقت توقعات ولي العهد وانتفض اليمنيون ضد ” الحوثي “

فهمي محمد(صدى):

ذكرت الأحداث التي اندلعت اليوم في صنعاء العالم بما ذكره سمو ولي العهد من توقعات حول نفاد صبر الشعب اليمني الشقيق ضد جرائم الحوثي .

وقد كان قال ولي العهد – حفظه الله – في توقعه ببرنامج الثامنة مع داود الشريان : ” الوقت من صالحنا، لدينا الإمداد، لدينا كل اللوجيتسيكس، والمعنويات العالية، بينما العدو ليس لديه إمداد، أو الأموال أو النفس الطويل، فالوقت من صالحنا فنستغل الوقت الذي من صالحنا لصالحنا ، وإن لم نستغله فنحن نقدم خدمة للعدو ” .

وأضاف الأمير محمد بن سلمان قبل 7 أشهر: علي عبدالله صالح نعرف أنه اليوم تحت سيطرة وحراسة الحوثي ولو لم يكن تحت حراستهم فإن موقفه سيكون مختلفاً تماما.