بالفيديو.. فتاة تقتل زوجها بمساعدة عشيقيها

نيودلهي(صدى):

أرتكبت فتاة هندية من قرية من سوكير في أودايبور الهندية جريمة بشعة ، حيث أقدمت على قتل زوجها بمساعدة عشيقيها .

وتعود تفاصيل الواقعة ، عندما تزوجت المتهمة التي تبلغ من العمر 25 عاماً ، من ميكانيكي دراجات يبلغ من العمر 27 عاما في شهر يونيو الماضي، ومع ذلك كان لها علاقة برجلين آخرين، ما أدى إلى زيادة الخلافات بين الزوجين، وبعد ستة أشهر من الزواج البائس، قامت مونيكا بتدبير مؤامرة لقتل زوجها بمساعدة من عشيقيها، وألقت الشرطة الهندية القبض عليهم.