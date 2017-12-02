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مصدر مسؤول : مزاعم إلغاء المملكة لحد الردة كاذبة وغير صحيحة

مصدر مسؤول : مزاعم إلغاء المملكة لحد الردة كاذبة وغير صحيحة
نايف السالم(صدى):

صرح مصدر مسؤول أن المزاعم التي يحاول البعض نشرها بحسن أو بسوء نية بأن المملكة العربية السعودية ستقوم بإلغاء حد الردة كاذبة وغير صحيحة جملة وتفصيلاً .

وأوضح المصدر أن هذه المزاعم الواهية يكذبها النظام الأساسي للحكم وماجرت عليه هذه البلاد المباركة منذ تأسيسها .

وأكد المصدر أن النيابة العامة شرعت في اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة تجاه من قاموا بترويج هذه الأكاذيب المخالفة لدستور هذه البلاد .

وشدد المصدر على أن هذا الموضوع محسوم وغير قابل للنقاش اطلاقاً في المملكة العربية السعودية .


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 919 ] نشر منذ 56 دقيقة

الاهم عليك بالمفسدين و الملاحده و العملاء و التغريبين في البلاد .

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