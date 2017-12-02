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ماجدة الرومي تستعد لإحياء حفلين في الرياض وجدة نهاية الشهر

ماجدة الرومي تستعد لإحياء حفلين في الرياض وجدة نهاية الشهر
أماني الغامدي(صدى):

استعدت الفنانة ماجدة الرومي لإحياء حفلين بالمملكة في نهاية الشهر الجاري ، بمنطقتي جدة والرياض .

وأعلن الحساب الرسمي لـ ” الرومي ” عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” عن الحفل ، قائلاً ” هيئة الترفيه الـسعـودية تفوق السيدة ماجدة الرومي لأول مرة في مدينتي الرياض وجدة بتاريخ 28 و29 ديسمبر الحالي، كونوا على الموعد ” .

يذكر أن المملكة شهدت عدداً من الحفلات الغنائية لمشاهير العالم خلال الفترة الماضية ، ومن ضمنها حفل الموسيقار العالمي ” ياني ” في جدة ، مطلع الشهر الحالي .

 


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 40 ] نشر منذ 47 دقيقة

هيئة الترفيه انت كذا 👍🏻👍🏻

[ عدد التعليقات: 39 ] نشر منذ 26 دقيقة

والله لن تجدوا السعادة بعيدا عن الله يا مساكين.

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