ماجدة الرومي تستعد لإحياء حفلين في الرياض وجدة نهاية الشهر
استعدت الفنانة ماجدة الرومي لإحياء حفلين بالمملكة في نهاية الشهر الجاري ، بمنطقتي جدة والرياض .
وأعلن الحساب الرسمي لـ ” الرومي ” عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” عن الحفل ، قائلاً ” هيئة الترفيه الـسعـودية تفوق السيدة ماجدة الرومي لأول مرة في مدينتي الرياض وجدة بتاريخ 28 و29 ديسمبر الحالي، كونوا على الموعد ” .
يذكر أن المملكة شهدت عدداً من الحفلات الغنائية لمشاهير العالم خلال الفترة الماضية ، ومن ضمنها حفل الموسيقار العالمي ” ياني ” في جدة ، مطلع الشهر الحالي .
عبدالرحمن[ عدد التعليقات: 40 ] نشر منذ 47 دقيقة
هيئة الترفيه انت كذا 👍🏻👍🏻
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 23407 ] نشر منذ 33 دقيقة
الى أين؟🤔
👸[ عدد التعليقات: 39 ] نشر منذ 26 دقيقة
والله لن تجدوا السعادة بعيدا عن الله يا مساكين.