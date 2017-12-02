ماجدة الرومي تستعد لإحياء حفلين في الرياض وجدة نهاية الشهر

أماني الغامدي(صدى):

استعدت الفنانة ماجدة الرومي لإحياء حفلين بالمملكة في نهاية الشهر الجاري ، بمنطقتي جدة والرياض .

وأعلن الحساب الرسمي لـ ” الرومي ” عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” عن الحفل ، قائلاً ” هيئة الترفيه الـسعـودية تفوق السيدة ماجدة الرومي لأول مرة في مدينتي الرياض وجدة بتاريخ 28 و29 ديسمبر الحالي، كونوا على الموعد ” .

يذكر أن المملكة شهدت عدداً من الحفلات الغنائية لمشاهير العالم خلال الفترة الماضية ، ومن ضمنها حفل الموسيقار العالمي ” ياني ” في جدة ، مطلع الشهر الحالي .