بالفيديو.. لحظات طرد الحوثيين من صنعاء

فهمي محمد(صدى):

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، لحظات طرد قوات الحوثيين من صنعاء بعد معارك مع قوات المؤتمر الشعبي العام استمرت ساعات منذ فجر اليوم.

واستطاعت قوات الرئيس السابق علي عبدالله صالح، السيطرة على منشآت ومناطق عدة، فيما تذلَل زعيم الحوثيين للتهدئة ولكن الشعب اليمني قابله بالمعارضة الشديد وهتافات مطالبة إياهم بالرحيل عن البلاد.

