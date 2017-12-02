بالفيديو.. لحظات طرد الحوثيين من صنعاء
تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، لحظات طرد قوات الحوثيين من صنعاء بعد معارك مع قوات المؤتمر الشعبي العام استمرت ساعات منذ فجر اليوم.
واستطاعت قوات الرئيس السابق علي عبدالله صالح، السيطرة على منشآت ومناطق عدة، فيما تذلَل زعيم الحوثيين للتهدئة ولكن الشعب اليمني قابله بالمعارضة الشديد وهتافات مطالبة إياهم بالرحيل عن البلاد.
آلمآسة آلزرقاء[ عدد التعليقات: 190 ] نشر منذ 32 دقيقة
اثره مو هين علي صالح
تحالف فوق ٣٠ دوله لهم كم سنة يحاولون
وعلي صالح يوم قرر يحاربهم في يوم وليلة طردهم🤔
آلمآسة آلزرقاء[ عدد التعليقات: 190 ] نشر منذ 25 دقيقة
يارب كلبهم الاكبر عبدالملك الحوثي
يمسكونة وياخذ نصيبة من الجلد،😀