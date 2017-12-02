تعرف على مذيع ” ذا فويس كيدز ” للموسم الثاني

نورة الشهري(صدى):

استعد فريق عمل برنامج ” ذا فويس كيدز ” لانطلاق الموسم الثاني من البرنامج على قناة ” إم بي سي ” ، مساء اليوم السبت .

وعلى الرغم من إعلان لجنة التحكيم التي تمثلت في الفنان تامر حسني ، والفنانة نانسي عجرم ، والفنان كاظم الساهر ، إلا أن إدارة القناة لم تنشر تفاصيل واضحة عن مقدمي البرنامج لهذا الموسم ، كبديل للإعلامية اللبنانية إيميه صياح .

وحددت إدارة البرنامج الإعلامي السعودي بدر زيدان والإعلامية المصرية ناردين فرج كمقدمين للبرنامج هذا العام ، وفقاً لما ذكرته مصادر خاصة .