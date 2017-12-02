سفير المملكة باليمن: صنعاء عربية وستبقى عربية

فهمي محمد(صدى):

أكد سفير المملكة في اليمن محمد آل جابر، اليوم السبت، على أن صنعاء عربية وستبقى عربية، مضيفًا أن ميليشيات الحوثي إجرامية أصلية.

وقال ” آل جابر ” إن إيران استخدمت ميليشيا الحوثي للعمل ضد الشعب اليمني، متابعًا: ” أعلنت في 2014 أن العاصمة العربية الرابعة سقطت في يدها، قائلًا: ” التحالف بدأ بقيادة المملكة باستعادة اليمن “.

يُذكر أن قوات المؤتمر الشعبي العام، نجحت في الاطاحة بميليشيات الحوثي من عدة مناطق يمنية؛ وأجبرتهم على التراجع والانسحاب من المعركة التي بدأت منذ فجر اليوم؛ لتعلن قوات “المؤتمر” تفوقها على ميليشيات الحوثي الإيرانية حتى الان.