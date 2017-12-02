رجل يدعي الموت للحصول على مقعد داخل قطار

بكين(صدى):

أدعى رجل صيني بفقدانه الوعي والموت، داخل قطار للحصول على مقعد في وقت الذروة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهر الرجل فيه مستلقيا على الأرض، قبل أن يبدأ بالتشنج، ما أثار ذعر وخوف الركاب الذين تركوا مقاعدهم للابتعاد عنه.

وبعد أن تخلى أكثر من نصف الركاب عن أماكنهم، وقف الرجل بسرعة ليستولي على مقعد أصبح شاغرا بفضل خدعته الغريبة.

