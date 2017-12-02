ميليشيات الحوثي تقصف مقر قناة اليمن اليوم.. وتقيم الحجة لقتل ” صالح “

فهمي محمد(صدى):

قصفت ميليشيات الحوثي الإيرانية، اليوم السبت، مقر مقر قناة اليمن اليوم التابعة لحزب المؤتمر الشعبي في صنعاء.

وصرح المتحدث باسم مليشيات الحوثي، بأن الحجة لقتل الرئيس اليمني السابق قد أقيمت، وفقًا لما نقلته العربية في خبر عاجل.

وكانت وقعت اشتباكات عنيفة بين قوات المؤتمر الشعبي، وميليشيات الحوثي الإيرانية، منذ فجر اليوم، أحرز خلالها ” المؤتمر ” تقدمًا على أنصار الحوثي، الذين انسحبوا على الفور من مواقعهم؛ وسيطروا على عدد من المنشأت الهامة في صنعاء.