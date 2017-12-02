عبدالرحمن بن مساعد: الجزيرة تتعمد تجاهل الإعلان عن طرد الحوثيين

طلال الضوي(صدى):

علق رئيس نادي الهلال السابق عبدالرحمن بن مساعد، اليوم السبت، عن تجاهل قناة الجزيرة للأحداث القائمة في اليمن وطرد قوات الحوثي من صنعاء.

وأكد ” مساعد ” في تغريدة على حسابه الرسمي على ” تويتر ” أن الجزيرة تتعمد تجاهل الإعلان عن طرد قوات الحوثي الموالية لإيران، قائلًا ” يبدو أن قناة الجزيرة لم تصلها أخبار التطورات في اليمن، جل القنوات وليس المؤيدة للتحالف فقط وضعت هذه التطورات كخبر عاجل إلّا الجزيرة تبث خبرًا عن ترتيب الأولاد في الأسرة! “.

وكانت اشتعلت الاشتباكات بين قوات الرئيس السابق علي عبدالله صالح وقوات الحوثي، منذ فجر اليوم، مما أدى إلى انسحاب الأخيرة من أماكن سيطرتها ونزوحها من صنعاء.