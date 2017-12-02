عقوبات صارمة تنتظر المعتدين على آثار ” العلا “

نايف السالم(صدى):

ضبطت الجهات المعنية المتهمين بالاعتداء على بعض القطع الأثرية بمحافظة ” العلا ” ، وتحويل من يثبت تورطه للنيابة العامة .

حيث لاحظ المختصون بالهيئة الملكية للمحافظة تعرض بعض الآثار لأضرار واضحة ، نتيجة العبث بها وإهمالها ، وتم العثور على مرتكبي هذه الجريمة واتخاذ الإجراء اللازم معهم ، والذي قد يصل إلى الحبس أو الغرامة المالية أو كلاهما معاً .

وحذرت الجهات المختصة من الاعتداء على الآثار التاريخية ، وأنها ستتعامل بحزم وصرامة مع كل من تسول له نفسه المساس بمواقع الآثار داخل المملكة ، وستطبق أشد العقوبات النظامية بحقه .