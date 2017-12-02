ضمنها سفارة المملكة.. المنشآت التي سيطرت عليها قوات ” صالح “

فهمي محمد(صدى):

سيطرت قوات المؤتمر الوطني العام، على سفارات كل من السعودية والإمارات والسودان، وطرد قوات الحوثيين منها، في إطار الانتصارات التي حققتها على قوات الحوثي حتى الآن.

كما سيطرت قوات علي عبدالله صالح، على دار الرئاسة، ووزارة الدفاع، والبنك المركزي، ووزارة المالية، وجهاز الأمن القومي في صنعاء القديمة، وكذلك مبنى التلفزيون الرسمي الذي كان في قبضة الحوثيين، ومطار العاصمة صنعاء.

وفي سياق متصل، حرق مواطنون مقر تابع لمليشيات الحوثي جنوبي العاصمة صنعاء، ومزًق آخرون شعارات الحوثيين وإسقاطها.