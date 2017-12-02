ولادة أول جنين من رحم مزروع في أمريكا

واشنطن(صدى):

ذكرت مجلة ” التايم ” الأمريكية أمس الجمعة، بأن سيدة وضعت المولود ناتج عن زراعة رحم في أحشائها داخل المركز الطبي التابع لجامعة بايلور في مدينة دالاس بولاية تكساس في خطوة اعتبرت علامة بارزة في تاريخ الولايات المتحدة الصحي.

واكتفى المتحدث باسم المركز الطبي بتأكيد حدوث عملية الولادة، دون أن يدلي بتفاصيل إضافية ولم يكشف هوية السيدة حفاظاً على خصوصيتها.

وكانت السيدة التي وضعت رضيعها ولدت دون رحم، واحدة من 10 نساء أجرت عليهن الجامعة دراسة بشأن احتمال زراعة أرحام لهن.