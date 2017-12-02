التقرير البياني يكشف إنجازات المحاكم التجارية شهرياً

عادل الحربي(صدى):

دشن وزير العدل الشيخ الدكتور وليد الصمعاني ، مجموعة من المحاكم التجارية التي تصدر القرارات والأحكام القضائية على إثرها ، حيث كشف التقرير البياني الشهري لوزارة العدل أن المحاكم التجارية التي تم تحويلها إلى القضاء العام ، أصدرت خلال الفترة الماضية ما يصل إلى 1181 حكماً .

واتضح المعدل اليومي للأحكام الصادرة من هذه المحاكم التجارية ، ليصل إلى 59 حكماً يفصل في القضايا بموجب القانون ، فيما وصل المعدل اليومي للقضايا التي تستقبلها المحاكم التجارية إلى 100 دعوة تقريباَ خلال الشهر الماضي ، وفقاً لما ذكره التقرير .

يذكر أن ” الصمعاني ” أطلق أعمال المحاكم التجارية بشكل رسمي بعد اكتمال انتقالها من ديوان المظالم إلى القضاء العام بداية الشهر الجاري ، ويهدف هذا القرار لسرعة البت في القضايا التجارية ، فضلاً عن العديد من الإيجابيات التي تعزز من بيئة قطاع الأعمال وتدعم الاستثمار وتحفز الحراك الاقتصادي والتنموي .