القناة السعودية تواكب الاحتفال باليوم الوطني لدولة الإمارات

علي القحطاني(صدى):

تشارك القناة السعودية، دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في الاحتفال باليوم الوطني الإماراتي السادس والأربعين من خلال عدد من البرامج والحلقات الخاصة بهذه المناسبة الغالية على شعب المملكة، يقدمها فريق عمل إعلامي متكامل يعمل في الرياض وأبو ظبي .

وستبث القناة لقاءات خاصة من أبوظبي لرصد مشاعر أبناء الشعب الإماراتي، كما سيتم عرض حلقة خاصة من برنامج ” حياتنا ” مع وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة نورة الكعبي، ولقاءات مع المواطنين السعوديين الذين عبروا عن عمق التلاحم بين المملكة والإمارات، إضافة إلى تواجد طاقم القناة في الحد الجنوبي لإجراء لقاءات خاصة مع الجنود الإماراتيين، كما خصص البرنامج اليومي ” صباح السعودية ” حلقته يوم غد وعلى مدى ساعتين لهذه المناسبة من خلال تقارير منوعة ترصد أبرز الفعاليات.

وتأتي هذه التغطية تأكيدا لمكانة الإمارات حكومة وشعبا في قلوب شعب المملكة وتعزيزاً للتلاحم بين البلدين وتجسيدا إعلاميا لرسالة التي تحملها المملكة لشقيقتها الإمارات.