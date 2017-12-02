زيت الخروع لزيادة نمو الشعر وإطالة الرموش

نورة الشهري(صدى):

يُعتبر زيت الخروع واحدًا من أهم الزيوت لنمو الشعر والصحة، لأحتوائه على كمية عالية من الأوميغا – 9.

زيت الخروع غني بالرايسنوليك اسيد ricinoleic acid الذي يعمل على القضاء على البكتيريا والفطريات، بهذه الطريقة، يحارب الأسيد في زيت الخروع البكتيريا والفطريات ويسرّع في نمو الشعر والحاجبين والرموش.

يمكنك أيضاً أن تستعملي زيت الخروع لمعالجة الندبات بفضل قدراته على زيادة إفراز الكولاجين والألستين. وبفضل قدراته سيجعل بشرتك رطبة غير جافة وبراقة وخالية من التجاعيد كما سيساعد على تجديد خلايا البشرة وإعادة شبابها.

يمكنك زيادة فعالية زيت الخروع عبر مزجه مع زيت جوز الهند وزيت اللوز. لتزيدي من صحة شعرك ونموه ولتطيلي الرموش وتقوي الحاجبين الخفيفين اليك هذه الوصفة.

المكونات:

5 ملاعق كبيرة من زيت الخروع.

5 ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند / زيت اللوز.

التعليمات:

خففي من سماكة زيت الخروع ببعض زيت اللوز أو زيت جوز الهند لجعله سائلاً أكثر. امزجي الزيوت جيداً ومن ثم ضعي المحلول على الشعر بدءاً من جذور الشعر وصولاً إلى آخرها وضعي منه أيضاً على الحاجبين والرموش.

افعلي ذلك قبل النوم. وضعي الزيت على الشعر طوال الليل. في اليوم التالي اغسلي شعرك بالماء. سرعان ما ستلاحظين النتائج الإيجابية.