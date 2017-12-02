الأمير خالد بن طلال يكشف أخر مستجدات حالة نجله الصحية

نايف السالم(صدى):

كشف الأمير خالد بن طلال عن أخر مستجدات حالة نجله الوليد الصحية، مطالباً متابعيه بالدعاء له، لخطورة حالته.

وقال الأمير في تغريدة عبر حسابه في ” تويتر ” : ” أخوكم الوليد الله يشفيه ويعافيه ينزف من الرئة وحالته خطرة … فرحمتك يارب .. ولا تنسوا أخوكم الوليد من دعائكم ” .

يشار أن الأمير الوليد بن خالد دخل في غيبوبة قبل نحو 11 عاماً، إثر تعرضه لحادث مروري، وظل في المستشفى طيلة السنوات الماضية، وقرر والده نقله للمنزل في فبراير 2015، ثم أعلن في ديسمبر الماضي قرار الأطباء ضرورة خضوعه لعملية جراحية معقدة بالرأس.