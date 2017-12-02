هاتف محمول يساعد الشرطة في العثور على جثة

نايف السالم(صدى):

تمكنت شرطة مكة من العثور على جُثة مواطن مُختفي في ظروف غامضة بحي ” جعرانة ” ، مساء أمس الجمعة ، حيث أقدم مواطنان على قتله وإخفائه .

ونجحت شعبة التحريات بشرطة العاصمة المقدسة ، في حل غموض الجريمة عن طريق التوصل إلى هاتف المواطن في محل للاتصالات بالمنطقة ، ليتم التعرف على بائع الجهاز عن طريق هويته الوطنية .

واتضح للشرطة أن الجاني سعودي في العقد الرابع من العمر ، اعترف بعد إلقاء القبض عليه بأنه أقدم على قتل الرجل إثر مشاجرة عنيفة ، وألقى جثته بالتعاون مع شريك إفريقي في مكان بعيد عن المحيط السكني له .