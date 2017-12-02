خالد بحاح يُعلق على طرد اليمنيين للحوثي: كلمة الشعب الفيصل

فهمي محمد(صدى):

علق رئيس الوزراء اليمني السابق خالد بحاح، على هتفات الشعب اليمني ضد الحوثيين، مؤكدًا أن كلمة الشعب هي الفيصل في المعركة.

وقال ” بحاح ” في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” حين يقول الشعب كلمته فإنها تكون الفصل، الجميع زائلون وهو الباقي لهذه البلاد وحارسها الأول. اللهم احفظ صنعاء والوطن عامة ” .

ونجحت قوات المؤتمر الشعبي العام، في السيطرة على مناطق كثيرة، وطرد قوات الحوثي الإرهابية منها في ظل معارك مستمرة منذ فجر اليوم.

وتراجع الزعيم الحوثي عن المقاومة مطالبًا بتهدئة الأوضاع، فيما تلقى الشعب اليمني هذا الطلب بهتافات قائلين: ” ارحل.. الشعب كله ضدك ” .