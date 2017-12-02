بالفيديو والصور.. نزوح الحوثيون من صنعاء.. ومغردون: ” لا حوثي بعد اليوم “

فهمي محمد(صدى):

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، منذ قليل، مقاطع فيديو وصور توضح نزوح قوات الحوثي من صنعاء، بعد الاشتباكات العنيفة التي شهدتها المنطقة بين قوات الرئيس السابق علي عبدالله صالح والحوثيين.

حيث اشتعلت في وقت متأخر من الليل معارك طاحنة بين الطرفين في مواقع متفرقة في العاصمة صنعاء، وعلى إثرها نجحت قوات الرئيس السابق صالح من فرض سيطرتها على عدد من الأماكن التي كانت تستحوذ عليها قوات الحوثي، وطردها منها.

ودشن المواطنون على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” هاشتاج ” لاحوثي بعد اليوم ” ، لدعم الشعب اليمني في فرضت سيطرته على أراضيه وطرد قوات الحوثي الموالية لإيران.

وأكد ابو شيهانة على قوة اليمن وشعبها وتصديها للمخربين، معلقًا ” قالها القوي الأمين محمد بن سلمان، اليمن هي عمق وأساس وأصل العرب، أكبر خطأ قام فيه العدو إنه حاول أن يمس بعمق وصلب العرب اليمن.. رجال اليمن إذا استنفروا ووقفوا سوف يقضون على العدو ولن يقفوا حتى في عقر دار العدو ” .

وأَضاف أمجد، ” اليمن – التحالف العربي؛ نثق باستعادة زمام المبادرة والانتفاضة ضد ميليشيات إيران في صنعاء ” .

ووجه عبدالله الهزلي رسالة للشعب اليمن، قائلًا ” يا أبطال اليمن الأحرار: اثأروا لدينكم ووطنكم من إيران وأذنابها وامسحوا العار الذي لحق بكم بأيديكم … فهؤلاء أذناب وأراذل الخلق ” .

قلنا لكم في مواجهة الزعيم زوالكم #لاحوثي_بعد_اليوم

هكذا تحدث الشعب اليمني

pic.twitter.com/aynHMnXT9L — esam saleh (@esam999sa) ١ ديسمبر، ٢٠١٧

فيديو : فيديو لرجال الرجال وهم يخرجون مجاميع كبيره من مليشيات الحوثي هربت واختبئت في بدروم مستشفى الدرن … هذي دفعه واحده من ثلاث دفع اخرجت من البدروم

مابش فحاط pic.twitter.com/04MT20heiS — لؤي مرعي (شافي) (@LoayMerhi) ٢ ديسمبر، ٢٠١٧



