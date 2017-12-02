مذكرة تفاهم بين ” تقويم التعليم ” و ” تدريب قطاع الطاقة “

نايف السالم(صدى):

في إطار عمل هيئة تقويم التعليم على رفع جودة مؤهلات التعليم والتدريب وكفايته وتحسين مخرجاته، وقَعت الهئية مذكرة تفاهم مع مجلس التدريب لقطاع الطاقة في القطاع الخاص تعني بالإطار الوطني للمؤهلات.

وبناء على المذكرة، سيعمل المجلس على التهيئة لتطبيق عمليات الإطار الوطني للمؤهلات؛ بهدف تسجيل وإدراج الجهات المانحة للمؤهلات، وأيضاً تسجيل وتسكين المؤهلات من خلال تحقيق معايير وطنية لها.

يأتي ذلك ضمن خطط المساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 نحو تحسين مخرجات التعليم والموائمة بين مخرجات التعليم وسوق العمل، وبناء رحلة تعليمية متكاملة ذات مسارات واضحة وشاملة.