تطبيق نظام جديد للرقابة على السلع وعقوبات صارمة للمخالفين

عادل الحربي(صدى):

كشفت مصادر مسؤوله في وزارة التجارة والاستثمار أن جاري تطبيق نظاماً جديداً يهدف لمراقبة السلع التموينية الضرورية ومنع احتكارها ويشمل النظام عقوبات صارمة على المخالفين والمتلاعبين بالأسعار بهدف الكسب غير المشروع.

وكان مجلس حماية المنافسة، قد رصد مخالفة عدد من الشركات لنظام المنافسة، باتفاقها على الاحتكار وتقسيم المناطق لرفع الأسعار وتحقيق مكاسب باهظة بينها شركات أرز، وشركات طبية تلاعبت بأسعار بعض المنتجات الطبية، ما رفع اسعارها بسنة 50%.