أول تعليق لتحالف دعم الشرعية باليمن على الأحداث الأخيرة

فهمي محمد(صدى):

قال تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم السبت، إنهم يتابعوا التطورات الجارية في صنعاء، مشيرًا إلى أنهم يدركون ما يعانيه أبناء الشعب اليمني تحت سلطة الميليشيات الإيرانية.

وتابع التحالف: ” نثق باستعادة زمام المبادرة والانتفاضة ضد الميليشيات الإيرانية ” ، بالإضافة إلى ثقتهم في إرادة قيادات وأبناء المؤتمر الشعبي العام، بالعودة إلى المحيط العربي.

ويجدر الإشارة إلى أنه دارت اشتباكات عنيفة بين قوات المؤتمر الشعبي، وميليشيات الحوثي الإيرانية، منذ فجر اليوم، أسفرت عن سيطرة المؤتمر على عدد من الناطق باليمن بعد طرد الحوثيون، بالإضافة لفرض السيطرة على المنشأت الحيوية، من بينها مطار صنعاء وزارة المالية، والتلفزيون اليمني.