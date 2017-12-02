هذا التاريخ يتسبب في تعطيل أجهزة ” آيفون “

واشنطن(صدى):

فوجئ مستخدمو هواتف ” آيفون ” حول العالم من وجود عيب تقني بنظام التشغيل الخاص به، حيث يظهر هذا العطل كلما تغير تاريخ الهاتف إلى يوم 2 ديسمبر ، وهو ما أدى إلى تقديم عدد كبير من الشكاوي إلى مقر الشركة في أستراليا لتوضيح المشكلة .

ووفقاً لما ذكره موقع ” ماكرومورز ” الأمريكي، فإن المشكلة لم تصل إلى مستخدمي النسخة التجريبة من نظام التشغيل ، والتي يبدو أنها تتعلق بالإخطارات الواردة من التطبيقات التي تقدم تذكير يومي متكرر للمستخدمين ، لتشجيعهم على إتاحة جزء من وقتهم للتأمل .

ومن جانبها ، أعلنت شركة ” آبل ” أنها ستعمل في الوقت الحالي على إصلاح هذه المشكلة من خلال تحديث نظام التشغيل ، وإذا كنت تعاني شخصياً م هذه المشكلة فعليك تعطيل إشعارات التطبيقات التي ترسل تذكيرات متكررة ، أو تعيين التاريخ الخاص بك إلى ما قبل 2 ديسمبر حتى تتمكن الشركة من إصلاح العطل .