الشورى: 31% من المشاريع التنموية الكبرى بها شبهات فساد
طالبت لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بمجلس الشورى هيئة مكافحة الفساد (نزاهة) بمعالجة أسباب تزايد حالات تجاوز نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية.
جاء ذلك بعد أن أطلعت ” نزاهة ” على عقود المشاريع التنموية الكبرى إذ إن 31 في المئة من المشاريع كانت بها مخالفات وتجاوزات تنطوي عليها شبهات فساد.
وأوضحت نزاهة أن هيئة مكافحة الفساد تلقت 172 بلاغاً خلال ثلاث سنوات وهو ما يمثل 4 في المئة من عدد بلاغات الفساد المالي والإداري المقدمة للهيئة.
M-512[ عدد التعليقات: 718 ] نشر منذ 1 ساعة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته/
اعتقد والله أعلم أن المقصود في موضوع الشبهات في الفساد المالي أنه المقصد منه أنه بعض المقاولين والمهندسين المشرفين على المشاريع الهامة التنموية الخاصة بدولة وهي تعتبر كبيرة فيها فساد مالي ولهف أموال من أناس لاتخاف الله ولا تخاف من يوم عبوس قمطريرا، واعتقد والله اعلم ان الأجانب خصوصا بعضهم مو كلهم فيهم ناس ماتخاف الله.