الشورى: 31% من المشاريع التنموية الكبرى بها شبهات فساد

نايف السالم(صدى):

طالبت لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بمجلس الشورى هيئة مكافحة الفساد (نزاهة) بمعالجة أسباب تزايد حالات تجاوز نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية.

جاء ذلك بعد أن أطلعت ” نزاهة ” على عقود المشاريع التنموية الكبرى إذ إن 31 في المئة من المشاريع كانت بها مخالفات وتجاوزات تنطوي عليها شبهات فساد.

وأوضحت نزاهة أن هيئة مكافحة الفساد تلقت 172 بلاغاً خلال ثلاث سنوات وهو ما يمثل 4 في المئة من عدد بلاغات الفساد المالي والإداري المقدمة للهيئة.