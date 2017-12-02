بالفيديو.. فنانة سعودية تبكي وتطالب الجمهور بإنصافها

نورة الشهري(صدى):

شاركت الفنانة السعودية بدور جمهورها ومتابعيها مقطع فيديو ، تحدثت فيه عن الصعاب التي قابلتها في حياتها .

وقالت بدور في الفيديو حياتي نهاياً ما كانت ابدا سهلة ، ولا أي نجاح وصلتله كان بسهولة .. تعرضت لأذيه كثير وناس بيفكرون بأشياء ضدي .. تعوروني ز. والله هذا اللي شوفته ما ادري من يوم صحيت وأنا مدري شلون بكون .. هذه حياتي قاعدة أمشي وأطيح وأقوم وأطيح وأقوم .. لكن أنتم ياللي تعطوني القوة لأكمل .

يٌشار إلى أن الفنانة بدور كانت قد صرحت خلال لقاء تليفزيوني لها بأن زوجها أخذ منها ابنها منذ 3 سنوات ورفض يطلقها .