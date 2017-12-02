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بعد فوزه على نابولي .. يوفينتوس يكشف سر نجاحه

بعد فوزه على نابولي .. يوفينتوس يكشف سر نجاحه
ماجد محمد(صدى):

كشف المدير الفني لنادي السيدة العجوز ماسيمليانو اليجري ، السر وراء تمكن فريقه من الفوز على نظيره نابولي بهدف مقابل لا شيء ، مساء أمس الجمعة ، في لقاء القمة الأسبوعي للدوري الإيطالي .

حيث أن لاعبي اليوفينتوس نجحوا في التعامل مع حالة الضغط التي أصابت لاعبي الفريق الآخر ، من خلال اختراق دفاعاته وتسجيل الهدف الوحيد الذي سجله جوانزالو هيجواين في الدقيقة الـ13 .

وأضاف ” اليجري ” أن السيدة العجوز نجح في إبطاء إيقاع لاعبي نابولي خلال اللقاء ، وهو الأمر الذي جعل ” اليوفي ” يتمكن من الحفاظ على هدفه وتحقيق الفوز .

الجدير بالذكر ، أن نتيجة هذه المباراة تشير إلى تقلص الفارق بين نابولي المتصدر واليوفي الثاني بمعدل نقطة واحدة ، حيث بلغ رصيد نابولي 38 نقطة واليوفينتوس وصل رصيده عند 37 نقطة .

 


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