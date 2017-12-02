المملكة تُهاجم ” إسرائيل ” وتدعو لإدراج قادة الاستيطان في قوائم الإرهاب

نايف السالم(صدى):

حمَلت المملكة، إسرائيل المسئولية الكاملة عن تبعات الجرائم البشعة التي يمارسها المستوطنون بحق الشعب الفلسطيني، داعية إلى إدراج قادة الجماعات الاستيطانية على لائحة الإرهاب والمطلوبين للعدالة الدولية.

وهاجمت المملكة في كلمتها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة وألقتها منال رضوان المنسق السياسي، إسرائيل لقتلهم الأبرياء واستمرارها في التوغل الاستيطاني وسرقة الأراضي الفلسطينية.

وقالت ” رضوان ” ، إن ” إسرائيل ” مستمرة في سياستها العنصرية والقائمة على التطهير العرقي وتقويض حل الدولتين والتأكيد على أنها ليست معنية بالحلول السلمية، بالرغم من كل مبادرات السلام العربية التي قدمتها المملكة.

ودعت المملكة إلى أن تكون القضية الفلسطينية واستحقاقاتها القانونية والسياسية والإنسانية في مقدمة اهتمامات المجتمع الدولي، بما يضمن وضع حد نهائي لانتهاكات ” إسرائيل ” الجسيمة لقانون حقوق الإنسان الدولي والقانون الدولي الإنساني والذي يمكّن الشعب الفلسطيني من الحياة بكرامة وسلام.

وأضافت: ” لن تتهاون المملكة ولن تمل من عمل كل ما من شأنه الرفع عن معاناة الشعب الفلسطيني والتضامن معه في سبيل تحقيق استحقاقاته المشروعة المنصوص عليها في قرارات الأمم المتحدة “.