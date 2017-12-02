قوات المؤتمر الشعبي تطرد الحوثيين من ريمة وإب والمحويت

فهمي محمد(صدى):

نجحت قوات المؤتمر الشعبي العام، منذ قليل، في السيطرة على مناطق ريمة وإب والمحويت، بعد طرد ميليشيات الحوثي منها؛ في إطار الاشتباكات الدائرة بينهما منذ فجر اليوم.

وفي السياق ذاته أفادت فضائية العربية أن هناك مشاورات لتشكيل مجلس عسكرى يمنى برئاسة العميد طارق صالح، نجل شقيق علي عبد الله صالح.

وانسحب أبناء قبيلة حجور من الجبهات التابعة لميليشيات الحوثي، في حرض، ونهم، والجوف، ومأرب، والحديدة، وميدي وجبهات الحدود، متجهين نحو صنعاء؛ للمشاركة في تحريرها من عناصر الحوثي.