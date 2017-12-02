بالفيديو.. لحظة استعادة قوات صالح مفاصل صنعاء

فهمي محمد(صدى):

نجحت قوات المؤتمر الشعبي الموالي للرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، اليوم السبت، في استعادة مفاصل صنعاء، عقب طرد ميليشيات الحوثي الإيرانية.

وتداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو، يظهر قيام عناصر موالية للرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح في اليمن، بأسر العشرات من ميليشيات الحوثي، وكانوا يهتفون بتلك العبارات: ” ها هم رجالك يا عفاش يخرجون أنصارالله من الملاجئ ومن تحت الأرض ” ، ويذكر أن عفاش هو الرئيس علي عبد الله صالح.

وتابعوا: ” نحن أبناء عفاش نحن العفاشيون.. بالروح بالدم نفديك يا يمن”، وذلك عقب سيطرة قوات ” المؤتمر ” ، على منشأت حكومية عدة كانت تحت سيطرة الحوثي.