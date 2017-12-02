باحث سعودي يكشف سبب فقدان الجاذبية بـ ” وادي الجن “

نايف السالم(صدى):

كشف باحث الآثار السعودي تركي بن إبراهيم القهيدان ، عن السبب وراء تحرر مكابح السيارات عند بعض المنحدرات والمناطق وصعودها للأعلى بدلاً من الأسفل ، حيث أكد أنها مجرد خداع تضاريسي مثل ظاهرة السراب التي تحدث للإنسان في المناطق الصحراوية .

وتحدث ظاهرة مقاومة الجاذبية التي تؤدي لفقدان التحكم في الكوابح خلال بعض المنحدرات ، بمنطقة البيضة بالمدينة المنورة والتي يطلق عليها اسم ” وادي الجن ” .

ومن جانبه ، توصل ” القهيدان ” لهذه الإجابة على تساؤلات المواطنين ، من خلال دراسة ميدانية أجراها بإحدى المناطق السياحية التي عرفت باسم ” المُقاومة للجاذبية ” ، بين مدينتي مرباط وصلالة في سلطنة عمان .