صالح يدعو الشعب اليمني للانتفاض ضد الحوثيين ويدعو للحوار مع دول الجوار
دعا علي عبد الله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام ، الشعب اليمني إلى تحرك بانتفاضة ضد اعتداءات الحوثيين السافرة على الشعب اليمني ومؤسسات الدولة.
وقال صالح في كلمة له إن الحوثيين شنوا اعتداءات سافرة بكافة أنواع الأسلحة على اليمن، داعياً القوات المسلحة لعدم تلقي أي أوامر من ميليشيات الحوثي، مشيراً أن الحوثين واصلوا ممارساتهم الاستفزازية ضد المواطنين.
وأضاف صالح: الحوثيون شنوا اعتداءات سافرة بكافة أنواع الأسلحة لنهب مقدرات الشعب اليمني، وزجوا بالأطفال في حربهم بطريقة مستفزة.
وطالب كافة اليمنيين للانتفاض ضد ميليشيات الحوثي، كما دعا القوات المسلحة لعدم تلقي أي أومر من ميليشيات الحوثي، مبيناً أن مرجعية الجيش وقوات الأمن لحزب المؤتمر وليس للحوثيين، داعياً لفتح صفحة جديدة مع دول الجوار.
مغرد[ عدد التعليقات: 1051 ] نشر منذ 1 ساعة
قالوا لك من اول دول الجوار ان الحوثى ماله امان تروح تحالف معه هل تا من ايران كل دوله تدخلها ما تخلف الا الدمار وهذى فرصه لدول الجوار لطرد الحوثى من اليمن والله فرصه واكبر فرصه