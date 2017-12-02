صالح يدعو الشعب اليمني للانتفاض ضد الحوثيين ويدعو للحوار مع دول الجوار

فهمي محمد(صدى):

دعا علي عبد الله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام ، الشعب اليمني إلى تحرك بانتفاضة ضد اعتداءات الحوثيين السافرة على الشعب اليمني ومؤسسات الدولة.

وقال صالح في كلمة له إن الحوثيين شنوا اعتداءات سافرة بكافة أنواع الأسلحة على اليمن، داعياً القوات المسلحة لعدم تلقي أي أوامر من ميليشيات الحوثي، مشيراً أن الحوثين واصلوا ممارساتهم الاستفزازية ضد المواطنين.

وأضاف صالح: الحوثيون شنوا اعتداءات سافرة بكافة أنواع الأسلحة لنهب مقدرات الشعب اليمني، وزجوا بالأطفال في حربهم بطريقة مستفزة.

وطالب كافة اليمنيين للانتفاض ضد ميليشيات الحوثي، كما دعا القوات المسلحة لعدم تلقي أي أومر من ميليشيات الحوثي، مبيناً أن مرجعية الجيش وقوات الأمن لحزب المؤتمر وليس للحوثيين، داعياً لفتح صفحة جديدة مع دول الجوار.