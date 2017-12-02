بالفيديو.. روان بن حسين تدعو للانفتاح وتؤيد التبرج
أثارت الكاتبة وعارضة الأزياء الكويتية روان بن حسين، جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عقب دعوتها للانفتاح وتأييدها للتبرج.
وقالت روان بن حسين في مقطع فيديو نشرته عبر تطبيق إنستجرام ” تحرروا من فكركم بدون قيود تطوروا.. لما يطلعلي ممثلة أو مذيعة أو مغنية ويرصدوا ظاهرة ويقولون هذه ظاهرة دخلية على مجتمعنا ، مع أن كان مجتمعنا يشوف أي ممثلة ومغنية ناس دخيلين على مجتمعنا ” .
وتابعت: ” ما زالت عائلات ترى اي بنت متبرجة تطلع بالتليفزيون فهي تتحلى بعادات دخيلة على عالمنا العربي.. أحب أقول لهم هذي التكنولوجي.. الأجانب راحوا القمر وأنتم لسه داخل الصندوق ” ، ما أثار غضب المتابعين الذين انتقدوا تفكيرها مؤكدين أن الانفتاح ﻻ يعني التبرج أو شلح الملابس.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 39130 ] نشر منذ 1 ساعة
ياحافر حفرة السو ، لاتخفيها تطيح فيها ,,
,, وانت حفرت الحفره يا عفاش وعمقتها ، وحنا نوسعها لك ولشريكك الحوثي يالحاسين خريان المعممين ,,
,,( يكرم القارئ ) ,,
ابو محمد[ عدد التعليقات: 39130 ] نشر منذ 1 ساعة
,, يعلم الله ,, ماكان هذا الموضوع اللي ودي اعلق عليه ,,
ابو محمد[ عدد التعليقات: 39130 ] نشر منذ 1 ساعة
خيبكي رب البريه ايتها … المؤذيه ,,
ابوهباش11[ عدد التعليقات: 7 ] نشر منذ 1 ساعة
خلووو تفصخ لين عليها انها فلاوويه حقت سهررات اخر اليل هز ياوزز هزز عاشت رووان
ابوهباش11[ عدد التعليقات: 7 ] نشر منذ 1 ساعة
خلووو تفصخ بين عليها انها فلاوويه حقت سهررات اخر الل هز ياوزز هزز عاشت رووان
ابوهباش11[ عدد التعليقات: 7 ] نشر منذ 1 ساعة
الكويت كل يوم بطلع شاطح لنا ناشالله بلد متحضر ومتقدم في النياشه واصلوو
M-512[ عدد التعليقات: 718 ] نشر منذ 52 دقيقة
يالربع ذي موب صاحية 😂😅 أبد اكثر أهل النار من النساء يابنت الحلال ليتك ساكتة بس حنا يكفي ماشفنا من بنات عندنا صايعات الله يستر على كل بنت شريفه😓😢 ، أني لو أني مكانها أطلع فيديو ثاني واعتذر لناس عشان ماتجيني دعوة إنسان مقهور 😅
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 15553 ] نشر منذ 41 دقيقة
ليش تبين الكل يسيرون مثلك الحمد لله اللي عافانا 😣
THE HAMMER[ عدد التعليقات: 147 ] نشر منذ 22 دقيقة
يعني اللي لابسين من غير هدوم أكثر تطورا منك يا روان .. طيب ليش ما نأخذها من الآخر ونعيش حياة ممثلي الأفلام الإباحية .. أو حياة الحيوانات لأنها عايشة من غير هدوم .. لست أدري من جعل من هؤلاء أمثلة للحياة التي ينبغي أن نسير عليها .. وما هي نهاية هذا الطريق ؟