بالفيديو.. روان بن حسين تدعو للانفتاح وتؤيد التبرج

خالد الظفيري(صدى):

أثارت الكاتبة وعارضة الأزياء الكويتية روان بن حسين، جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عقب دعوتها للانفتاح وتأييدها للتبرج.

وقالت روان بن حسين في مقطع فيديو نشرته عبر تطبيق إنستجرام ” تحرروا من فكركم بدون قيود تطوروا.. لما يطلعلي ممثلة أو مذيعة أو مغنية ويرصدوا ظاهرة ويقولون هذه ظاهرة دخلية على مجتمعنا ، مع أن كان مجتمعنا يشوف أي ممثلة ومغنية ناس دخيلين على مجتمعنا ” .

وتابعت: ” ما زالت عائلات ترى اي بنت متبرجة تطلع بالتليفزيون فهي تتحلى بعادات دخيلة على عالمنا العربي.. أحب أقول لهم هذي التكنولوجي.. الأجانب راحوا القمر وأنتم لسه داخل الصندوق ” ، ما أثار غضب المتابعين الذين انتقدوا تفكيرها مؤكدين أن الانفتاح ﻻ يعني التبرج أو شلح الملابس.