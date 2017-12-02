سفير المملكة باليمن: ما يحدث الآن انتفاضة ضد ميليشيات إيران الحوثية

فهمي محمد(صدى):

قال السفير محمد آل جابر، سفير المملكة باليمن، اليوم السبت، إن ما يحدث اليوم في صنعاء، هو انتفاضة ضد ميليشيات الحوثي.

وغرد ” آل جابر ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” قائلًا: ” صنعاء تنتفض ضد ميليشيات إيران الحوثية.. الإيمان يمان والحكمة يمانية.. وصنعاء عربية ” .

يجدر الإشارة إلى أنه وقعت اشتباكات عنيفة بين قوات المؤتمر الشعبي العام، وميليشيات الحوثي، منذ فجر اليوم، أسفرت عن طرد الحوثيين من عدة مناطق باليمن، وسيطرة ” المؤتمر ” على المنشأت الحيوية والهامة.