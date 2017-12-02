  • السبت 2

    ديسمبر

  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. بالفيديو.. العثور على رضيع داخل كيس بلاستيك فوق دراجة نارية

بالفيديو.. العثور على رضيع داخل كيس بلاستيك فوق دراجة نارية

بالفيديو.. العثور على رضيع داخل كيس بلاستيك فوق دراجة نارية
مانيلا(صدى):

تخلت أم من الرحمة، وألقت طفلها حديث الولادة في كيس بلاستيك أعلى دراجة نارية بالفلبين.

وأعلنت الشرطة الفلبينية، عن ورود بلاغ بسماع سمع المحتفلين بالشارع صراخ الرضيع، وعندما تفحصوا الدراجة عثروا عليه داخل كيس بلاستيكي وكاد يختنق به.

على الفور نقل الطفل البالغ من العمر ساعات إلى المستشفى لفحصه، ومازال يتعافى، وتبحث الشرطة عن أسرته.


الوسوم:, , ,

2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 4545 ] نشر منذ 2 ساعتين

لا حول ولا قوة الا بالله

[ عدد التعليقات: 39130 ] نشر منذ 1 ساعة

لاحول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *