مستشار الأمن القومي السابق بأمريكا يعترف بالتهمة الموجهة إليه
اعترف مايكل فلين، مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق، بالكذب فيما يتعلق باتصالاته مع سيرجي كيسلياك السفير الروسي في واشنطن، خلال حملة الانتخابات الأمريكية وبعد توليه منصبه.
وقال فلين: ” إن إعترافي بالذنب وإتفاقي على التعاون مع مكتب المحقق الخاص (روبرت مولر)، يعكسان القرار الذي اتخذته لمصلحة أسرتي وبلدي، وأنا أقبل المسؤولية الكاملة عن أفعالي ” .
ووجه القضاء الأمريكي إليه، تهمة الكذب حول مضمون اتصالاته مع سيرجي كيسلياك السفير الروسي في واشنطن في عهد الرئيس السابق باراك أوباما.
كجمغلو[ عدد التعليقات: 4545 ] نشر منذ 2 ساعتين
الكذب يمشي في دمهم فلا أمان لهم