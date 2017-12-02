اليمنيون يقابلون كلمة زعيم الحوثي بـ ” ارحل .. الشعب كله ضدك “

فهمي محمد(صدى):

فوجىء ميليشيات الحوثي، بهتاف الشعب اليمني ضده قائلًا:” ارحل.. الشعب كله ضدك ” ، بعد انهيار القوات الحوثية إثر معارك بينها وبين قوات المؤتمر الشعبي العام مستمر منذ فجر اليوم.

وبدأت قوات المؤتمر الشعبي العم بالسيطرة على مطار صنعاء بالكامل وطرد مليشيات الحوثي، إضافة إلى دحر المليشيات من مواقع مهمة كثيرة.

جاء ذلك بعد كلمة متلفزة ألقاها زعيم جماعة الحوثي الانقلابية دعا فيها العقلاء والوجهاء والمواطنين للتحلي بأعلى درجات ضبط النفس والتعاون مع الأجهزة الأمنية لضبط الأمن.

وتحدث عن حكومته المزعومة والمعنية بحفظ أمن الجميع ممما يطلق عليهم أنصار الله والمؤتمر إلى جميع المواطنين، لافتاً إلى أن التعاون مطلوب من العقلاء والشخصيات.