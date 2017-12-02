وفدا ” فتح وحماس ” في القاهرة لاستكمال المصالحة الفلسطينية

القاهرة(صدى):

اتجه وفدا حركتي حماس وفتح، أمس الجمعة، إلى القاهرة؛ من أجل استكمال المصالحة الفلسطينية برعاية جمهورية مصر العربية، بعد أن تم توجيه الدعوة إليهم.

ومن المقرر أن يلتقي وفد حماس برئاسة يحيى السنوار بوفد فتح بقيادة عزام الأحمد؛ لبحث القضايا الخلافية بينهما، والتي تشمل ملف موظفي القطاع البالغ عددهم نحو 40 ألفا والذي يشكل عقبة لتنفيذ اتفاق المصالحة.

وفي سياق أخر قال مصدر من حركة حماس، إن الوفد سيلتقي مسؤولين مصريين؛ لبحث العلاقات الثنائية والمسائل المشتركة، وتقييم الوضع الامني على الحدود بين قطاع غزة ومصر وسبل دفع المصالحة، بالإضافة لملف تبادل الأسرى.