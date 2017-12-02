فريق مركز الملك سلمان للإغاثة يتفقد تصنيع الكسوة الشتوية للاجئين السوريين

نايف السالم(صدى):

تفقد فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية المرحلة الثانية من عمليات تصنيع الاحتياجات الشتوية العاجلة في المصانع المتخصصة بالجمهورية التركية تمهيداً لشحنها إلى دول الجوار والداخل السوري لتوزيعها على النازحين واللاجئين السوريين تزامناً مع بداية فصل الشتاء الحالي.

وقام الفريق بزيارة للمصانع المتخصصة في الجمهورية التركية للإطلاع على خطوط الإنتاج والتأكد من سير العمل بالشكل المخطط له لضمان وصول هذه المواد الشتوية إلى اللاجئين السوريين في الوقت المناسب .

ويستهدف المركز خلال هذه المرحلة تصنيع أكثر من (460.000) قطعة شتوية متنوعة من بطانيات ومعاطف وشالات نسائية واطقم شتوية لتغطية أكبر قدر ممكن من النازحين.

يذكر أن المواد الشتوية صنعت من أفضل الخامات وضمن مواصفات عالمية زودت بطبقات عازلة للاحتفاظ بدرجة حرارة الجسم خصوصاً في المناطق التي تتدنى فيها درجات الحرارة إلى معدلات منخفضة لتشكل منتجاً إغاثياً ريادياً يقدم للاجئين السوريين للتخفيف من معاناتهم.