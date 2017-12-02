” الزكاة ” تدعو المنشآت إلى إكمال استعداداتها لتطبيق ضريبة القيمة المضافة

علي القحطاني(صدى):

دعت الهيئة العامة للزكاة والدخل جميع المنشآت التي تتخطى إيراداتها مليون ريال سنوياً إلى تسريع وتيرة استعداداتها وتحضيراتها لضريبة القيمة المضافة، خاصة أنه لم يتبق سوى 29 يوماً على بدء تطبيق الضريبة في المملكة، بدءاً 1 يناير 2018.

وأكدت الهيئة أهمية زيارة موقع ضريبة القيمة المضافة هنا للاطلاع على الإجراءات والمتطلبات الضريبية المختلفة، واتباع الخطوات المطلوبة لإتمام جاهزيتها والاستعداد للامتثال لأنظمة ولوائح الضريبة، المتمثلة في أنظمة المحاسبة وتقنية المعلومات المرتبطة بعمليات الضريبة، وإدارة السجلات من خلال تطبيق العمليات اللازمة لحفظ المستندات في الاستمارة المحددة، إضافة إلى اعتماد فواتير الامتثال الضريبي، وتقديم الإقرارات الضريبية في المواعيد التي تم تحديدها.

ويتوجّب على جميع المنشآت التي تتجاوز قيمة إيراداتها السنوية الخاضعة للضريبة مبلغ مليون ريال سعودي التسجيل في الضريبة قبل تاريخ 20 ديسمبر 2017، بينما تم منح المنشآت التي تتراوح إيراداتها السنوية بين 375,000 و 1,000,000 ريال سعودي مهلة حتى 20 ديسمبر 2018 لاستكمال عملية التسجيل في الضريبة.

أما المنشآت التي تتراوح إيراداتها السنوية أو تكاليفها السنوية بين 187,500 و 375,000 ريال سعودي فتسجيلها اختياري، علماً بأن التسجيل الإختياري سيسمح للمنشآت المسجلة باسترداد الضريبة المترتبة على مدخلات مبيعاتها.

وأوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن التأخر في التسجيل والامتثال سيعرض المنشآت المخالفة لغرامات مالية تبدأ من 10 آلاف ريال سعودي، وتصل الى إيقاف العديد من الخدمات الحكومية الضرورية كإصدار رخص العمل والتأشيرات وخدمات تغيير نشاط المنشأة ونقل العمالة، وغيرها من الخدمات الحكومية التي تقدمها كل من وزارة التجارة والاستثمار، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، إضافة إلى مصلحة الجمارك السعودية ومؤسسة النقد العربي السعودي.

وأكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن ضريبة القيمة المضافة ستدخل حيز التنفيذ في الأول من شهر يناير 2018، داعيةً المنشآت إلى استكمال جاهزيتها في أسرع وقت، لاسيما أنه لم يتبق سوى 3 أسابيع فقط على موعد المهلة النهائية الممنوحة للمنشآت الكبرى للتسجيل في الضريبة، وهو 20 ديسمبر 2017.

وجددت الهيئة العامة للزكاة والدخل دعمها للمنشآت في سياق التحضير لبدء تطبيق الضريبة، ودعت المنشآت إلى التواصل معها عبر القنوات المتاحة، وذلك في حال وجود أية استفسارات بشأن الضريبة.

يشار إلى أن الموقع الالكتروني هنا يتضمن دليلاً ارشادياً وافياً عن المفاهيم الأساسية التي تحتاجها المنشآت من أجل تطبيق ضريبة القيمة المضافة وفهم لوائحها، إضافة إلى مجموعة واسعة من الأدوات والمعلومات التي تعد مرجعاً داعم‍اً للمنشآت لتحقيق جاهزيتها.