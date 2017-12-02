بالفيديو.. 11 طالبا يصابون بحالة غريبة وذويهم يخشون الأرواح الشريرة

متابعات(صدى):

أُصيب طلاب مدرسة في قرية سانتياجو دي سالافينا في الأرجنتين بالفزع والرعب، عندما انهار 11 مراهقاً من زملاؤهم فجأة، حيث بدأوا يرتعشون خلال الصف. وحاول معالجون روحيون وعلماء نفس العمل سويا لمعرفة سبب إصابة الطلاب بالحالة الغريبة دون جدوى.

ووفقا للتقارير المحلية، عقد الآباء والامهات لقاءات عديدة مع مسئولي المدرسة، خشية من تعرض أبنائهم إلى السحر الأسود، أو مطاردة من أرواح شريرة.

وظهر أحد المعالجين في مقطع فيديو متداول وهو يحاول طرد روح شريرة تسيطر على طالبة، ويضع يده على جبهتها بعد أن سقطت على الأرض وهي تتلوى مثل الثعبان .